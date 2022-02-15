دراسة: تطعيم الحوامل ضد كورونا قد يقي الرضّع

هبة بريس

أظهرت دراسة أمريكية أن تطعيم الحوامل ضد كورونا قد يحمي الرضع بعد ولادتهم ويؤدي إلى دخول عدد أقل من الأطفال للمستشفيات إن أصيبوا بالفيروس

وقال باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال إحاطة إعلامية، إن تلك الدراسة هي الأولى التي تظهر الفوائد المحتملة على الرضع المولودين لأشخاص تلقوا جرعتين من لقاح “فايزر” أو لقاح “موديرنا” أثناء الحمل.

وكان معروفا بالفعل أن الأجسام المضادة التي طورتها لقاحات كورونا تنتقل إلى الجنين عبر الحبل السري، إلا أنه لم تكن هناك بيانات، قبل تلك الدراسة، تثبت ما إذا كانت تلك الأجسام توفر الحماية للرضيع ضد كورونا أم لا.

وذلك حسبما قالت طبيبة التوليد والباحثة في مراكز السيطرة، دانا ميني ديلمان.

ويشار إلى أن الرضع في الدراسة عولجوا في 20 مستشفى وضمن 17 ولاية من يوليو 2021 حتى منتصف يناير، خلال قفزات في الحالات شملت المتحورين “دلتا” و”أوميكرون”.

وفحص الباحثون بيانات 176 طفلا دون سن 6 أشهر تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا، و203 دخلوا المستشفيات بسبب حالات صحية أخرى.

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