قرض أوربي بـ100 مليار لتمويل بناء 150 مدرسة قروية بالمغرب

2022-02-15 / 9:54 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضا قيمته 102.5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية موزعة على عدة أقاليم من الجهات.

ويستفيد هذا البرنامج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23.30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع، فضلا عن مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو لاستكمال خطة تمويل البرنامج.

وذكرت وزارة التعليم أن هذا الدعم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وجاء هذا الدعم بعد توقيع لوكسمبورغ والرباط، الثلاثاء 15 فبراير 2022- اتفاقيتي شراك من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها بالوسط القروي.

وأشارت الوزارة في بلاغ أن هذا البرنامج يرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات، عبر الرفع من نسب التمدرس بالمغرب وتحسين ظروف استقبال التلاميذ

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