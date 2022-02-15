هولندا تعلن رفع معظم قيود كورونا

هبة بريس

أعلن وزير الصحة الهولندي إرنست كيبرز، أن بلاده سترفع معظم قيود كورونا اعتبارا من الـ25 من فبراير لتعود الحياة إلى طبيعتها في ظل تراجع عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الاستشفاء.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحافي “سنعيد فتح البلد مجددا.. سنعود إلى مواعيد الإغلاق التي كانت متبعة قبل كورونا ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1,5 متر بين شخص وآخر بعد الآن”، مضيفا: “سيكون وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام وفي المطار فقط. ما زال التباعد ووضع الكمامات منطقيا لكنه ليس إلزاميا”.

وشدد على أن الوباء “لم ينته” ولا يزال على الفئات الأضعف توخي الحذر.

وبهذا القرار ستعود الحانات والمطاعم والملاهي الليلية إلى ساعات العمل القديمة (ما قبل الوباء) وستلغى إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في معظم الأماكن.

وفرضت الحكومة الهولندية تدابير كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا في ديسمبر، بعد ارتفاع عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون”، لكنها بدأت رفعها تدريجا.

وتولى وزير الصحة منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء مارك روتي الجديدة في يناير وسرعان ما أكد أنه يسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وشهدت هولندا موجتي شغب في 2021 على خلفية قيود كوفيد. وفي نوفمبر، أطلقت الشرطة النار وأصابت عددا من المتظاهرين في روتردام.

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