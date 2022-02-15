حريق مهول يلتهم دكاكين بسوق حي الرصيف بالمدينة القديمة لفاس

هبة بريس _ فاس

شب حريق مهول،مساء يومه الثلاثاء، بسوق حي الرصيف بالقرب من باب سيد العواد بالمدينة القديمة لفاس، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأتت ألسنة اللهب على أزيد من مائة متر مربع من مساحة السوق، فغطت الأدخنة سماء المنطقة، ما عجل بحضور تعزيزات أمنية وفرق الإطفاء التابعة للوقاية.

وتواصل فرق عناصر الوقاية المدنية بمساعدة من تجار السوق، يواصلون جهودهم لاخماد النيران للحيلولة دون انتقال لهيب النيران إلى باقي مناطق السوق،

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