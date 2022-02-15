إنزكان : شكوك تخيم على وفاة نزيلين بمستشفى الأمراض العقلية في يوم واحد

2022-02-15 / 9:00 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن وفاة نزيلين بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان ، يوم أمس الاثنين 14 فبراير الجاري ، دون معرفة أسباب الوفاة .

وقالت نفس المصادر ، أن أحد النزلاء توفي بمستشفى الأمراض العقلية بذات المدينة ، فيما توفي الاخر بمصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي.

والغريب أن النزيلين في عقدهما الثالث، وافتهم المنية في يوم واحد، مما يزيد من الشكوك التي خيمت على الواقعة، خصوصا تسرب أخبار تشير الى تردي الخدمات بالمركزين .

وفي انتظار بلاغ في الواقعة من الجهات المختصة، هناك مطالب بفتح تحقيق من قبل المصالح المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث

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