An undated handout photo taken at an undisclosed location and released on August 9, 2021 by the United States District Couty for the Southern District of New York shows (L-R) Prince Andrew, Virginia Giuffre, and Ghislaine Maxwell posing for a photo. - A US judge on January 12, 2022 denied Prince Andrew's plea to dismiss a sexual assault lawsuit brought against the British royal, paving the way for the case to proceed, a court filing showed. (Photo by Handout / US District Court - Southern District of New York (SDNY) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

تسوية مالية” تنهي قضية الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

2022-02-15 / 8:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

توصّل الأمير أندرو، والجهة المدّعية، إلى تسوية مالية لقضية الاعتداء الجنسي، التي رفعتها ضده فرجينيا جوفري وفق ما بيّنت الثلاثاء وثيقة قضائية، لم تشر إلى قيمة الاتفاق المبرم.

وفي رسالة وجّهها محامو الطرفين إلى قاض في نيويورك، أعلن ديفيد بويز محامي جوفري “التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء” من دون تحديد القيمة المالية للاتفاق.

وأوضح بويز أن الأمير أندرو سيعمد بموجب التسوية إلى تقديم “تبرّع سخي” إلى جمعية خيرية، أسّستها جوفري لدعم ضحايا الإتجار بالجنس.

وتقول المدّعية إنها مارست الجنس مع الأمير عندما كان عمرها 17 عامًا، أي كانت قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من طريق رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

ولم توجّه اتهامات جنائية للأمير ونفى المزاعم بشدّة.

وتقطع هذه التسوية الطريق أمام نظر هيئة محاكمة في القضية المدنية، كما تعفي الأمير أندرو من الخضوع لاستجواب تحت القسم كان من المقرر أن يتولاه محامو جوفري.

وبحسب الوثيقة ستسحب جوفري الدعوى “لدى تلقيها التسوية” المالية التي لم يعلن عن قيمتها.

وجاء في الرسالة أن الأمير أندرو “لم تكن لديه يوما نية الإساءة إلى جوفري، وهو يقر بمعاناتها بصفتها ضحية ثبت تعرّضها للاستغلال ومن جراء هجمات علنية مجحفة”.

كما تضمّنت الرسالة تعهّدا من الأمير أندرو أن “يعرب عن ندمه لتعاونه مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين وذلك من خلال دعم جهود التصدي لشرور الإتجار الجنسي ودعم ضحاياه

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