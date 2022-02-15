الملك محمد السادس يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا

2022-02-15 / 7:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ومما جاء في نص البرقية “يطيب لي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم بموصول التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على إعطاء نفس جديد لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار التقدير المتبادل والاحترام التام لثوابت وخصوصيات بلدينا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار والرخاء في فضائنا الأورو متوسطي”.

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