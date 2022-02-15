البرلمان الفرنسي يعتمد بشكل نهائي مشروع قانون “تعويض” الحركيين الجزائريين

2022-02-15 / 7:37 مساءً
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هبةبريس

اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون “تعويض” الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا إبان الحرب الجزائرية.

ويعترف نص مشروع القانون بـ “الظروف الجائرة” و”التعامل غير المشرف” الذي تعرض له أكثر من 90000 حركي جزائري وعائلاتهم بعد فرارهم إلى فرنسا عقب انتهاء حرب الجزائر.

وتم اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه اليوم حيث قامت الجمعية الوطنية بدورها بالتصويت عليه الأسبوع الماضي.

وينص مشروع القانون على طلب “الصفح” من الحركيين الجزائريين بسبب ما تعرضوا له من “ظلم” من قبل السلطات الفرنسية آنذاك كما ينص على دفع تعويضات لقرابة 50000 شخص منهم.

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