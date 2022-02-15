ارتفاع أسعار المحروقات يجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

2022-02-15 / 7:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالبت فرق ومجموعات المعارضة في مجلس النواب بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وجاء طلب فرق المعارضة حضور وزير النقل قصد دراسة ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص، معتبرةً أن “هذا الارتفاع جاء في ظروف دقيقة وحساسة”.

وقالت فرق المعارضة أنه ” على إثر ارتفاع أسعار المحروقات بعد تخطي سعر الكازوال حاجز 10 دراهم للتر الواحد، دعت مجموعة من الجمعيات المهنية للنقل واللوجستيك إلى رفع أسعار المواصلات بنسبة 20 في المائة، وهو ما ينعكس على قدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة خاصة وأن القطاع له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب”.

وأضافت المعارضة، “كما أن أسعار النقل لازالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا فضلا عن العشوائية التي يعيشها هذا القطاع، يشرفنا في فرق مجموعات المعارضة أن نطلب منكم دعوة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور وزير النقل واللوجستيك”.

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