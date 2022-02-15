هيئة أوروبية تدعو إلى حظر “بيغاسوس” الإسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

دعت هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لحظر برنامج “بيغاسوس” التجسسي الذي طورته مجموعة “إن أس أو” الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن “حظر تطوير ونشر برامج التجسس التي لها قدرات “بيغاسوس” في الاتحاد الأوروبي سيكون الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية”.

وأضافت: “في قلب النقاش حول أدوات مثل “بيغاسوس”، لا ينبغي أن يكون النقاش مركزا فقط على كيفية استخدام التكنولوجيا، بل أيضا على الأهمية التي نوليها للحق في الخصوصية”.

وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية العام الماضي، بقيادة مجموعة “قصص ممنوعة” غير الربحية ومقرها باريس، أظهر أن “بيغاسوس” قد استخدم في محاولات اختراق ناجحة للهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان على مستوى العالم.

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