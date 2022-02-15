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الCNSS يمدد عملية مراقبة حق الاستفادة من تعويضات “التمدرس”

2022-02-15 / 5:14 مساءً
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هبة بريس

ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة مؤمنيه ، أن عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات قد تم تمديدها إلى غاية 15 مارس 2022.

ودعا بلاغ للصندوق ، الآباء وأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من التصريح بتمدرس أبنائهم في غضون المهلة المنصوص عليها في البلاغ الصادر في 12 يناير 2022، بأن يقوموا بإرسال الشواهد المدرسية أو الاستمارات المخصصة لمراقبة تمدرس أبنائهم، وذلك بعد تعبئتها من قبل المؤسسات المعنية.

وأوضح المصدر أنه يمكن إرسال هذه الوثائق إما من خلال خدمة “TAAWIDATY” التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة www.macnss.ma؛ أو عبر البريد إلى العنوان التالي: (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز المعطيات الاجتماعية (CDS) ص ب 10727 باندونغ الدار البيضاء).

وفي حالة عدم إرسال الاستمارات أو الشواهد في الآجل المشار إليه سلفا، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيقوم بتعليق صرف التعويضات، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأشار البلاغ إلى أن الاستمارة المخصصة لمراقبة التمدرس يمكن تحميلها من خلال بوابة www.macnss.ma.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمة “TAAWIDATY”، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رهن إشارة المعنيين، دليلا توضيحيا وشريطا مصورا يكمن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي www.cnss.ma، وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

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