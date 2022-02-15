باريس: عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها إشارة إيجابية
هبة بريس - وكالات
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال أن بلاده تعتبر الأنباء حول بدء عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد انتهاء تدريبات إشارة إيجابية.
وقال أتال بعد جلسة مجلس الوزراء الفرنسي في قصر الأليزيه، اليوم الثلاثاء: “إذا تأكدت هذه المعلومات، فسيكون ذلك خبرا جيدا وإشارة إيجابية تعني تخفيف حدة التوتر، الأمر الذي دعونا إليه”.
وأضاف: “بالتالي، كنا على حق في دعوتنا إلى الحوار مع روسيا”، مذكرا بأن “الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار موسكو في الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”. وتابع: “تقدم ماكرون بمبادرة حول إجراء مثل هذا الحوار من أجل استقرار الوضع وتخفيف حدة التوتر”.
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17 تعليقات
الرئيس الاوكراني كان مطمئنا و يعرف النهاية و دول أخرى شاعلة فيها العافية
منها من طالبت بمغادرة جاليتها فورا
و أخرى زعمت بان الحرب ستكون يوم الأربعاء و منها من قال بأنها ستكون حربا عالمية ثالثة اما المغاربة فكانوا يفكرون فقط في القمح ههههه
كل الدول تتحاور وتكثف الجهود الديبلوماسية من أجل حل سوي فيه مصلحة الشعوب والحمد لله
حتى لهاد النظام الجار ما عرفت ٱشمن ديبلوماسية عندو وشعوب شمال إفريقيا تؤدي الثمن..فباراكا من هاد المهزلة !!!!!
لا ثقة في الأمريكان، لأنهم هم سبب التصعيد لاندلاع الحرب، واظن انه لا وجود للحرب الواقعية، اللهم الحرب الإعلامية المارقة، لو كنت طالب في أوكرانيا لما تركت دراستي وعملي لكي اذهب مهرولا وأجد نفسي بين سماسرة التنقل إلى المغرب والاثمنة المرتفعة واستغلال فرصة الربح السريع في حق هؤلاء الشباب.
قال تعالى ورهبانية ابتدعوها….هتلر قتل 160 مليون سطالين قتل 20 مليون روزفلت وتشرشل وحلفاؤهم قتلوا معا 200 مليون من الأبرياء …ويتهمون داءما الإسلام والمسلمين بالإرهاب والقتل….الغرب أكبر ماكر ملك بلجيكا قتل 5 مليون افريقي… وخداع وارهابي عبر التاريخ من عد ادم الى آخر الزمان…
الشكر لكل من ساهم و يساهم في بناء عالم يسوده السلم و السلام والأمن و الحرية و الكرامة.
هنيئا لشعوب روسيا و أوكرانيا و العالم. خبر جد جد … جد مفرح.
أوقفوا إرهاب الشعوب بإشاعاتكم للحرب و للمرض و للعطش و للجوع..
بوتين الآن يقول لا نريد حربا ولكن قد يشن حربا ويقول صحيح لا نريدها ولكن تم ارغامنا عليها
وقد يقول أثناء الحرب نتمنى أن تنتهي دواعي الحرب لكي نعود بسرعة إلى السلام
يبدو أن شحنات الأسلحة الأمريكية كانت كافية لردع الدب الروسي عن غروره وغطرسته.
حرب تشنها روسيا لن يبقى لا حب ولاتبن. روسيا لها من الاسلحة النوعية ما يدمر كوكب يضاعف كوكب الارض سبع مرات.
وان لم تستعمل هذه الاسلحة النوعية،
واكتفت بحرب اسلحة تقليدية فالعالم سيقول وداعا للسياحة واثمنة البترول والغاز ستصل اثمنة خيالية ، وقد يعود زمن البون ، اي لايحق لك ان تشترى اكثر من خبزة في اليوم أو اكثر للفرد الواحد وبدن البون لن تحصل على اي نوع من الطعام لا زيت ولا دقيق ولا….
روسيا تحكم العالم وفلاديمير بوتين هو ملك العالم.
قرأنا في الكلية بأن المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة وهي:
1 الخطأ
2 الضرر
3 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
المعلومات:
* أوصت السفارة المغربية في كييف، اليوم السبت، كافة المواطنين المغاربة بمغادرة أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب وجود تحذيرات دولية من هجوم روسي وشيك على البلاد.
* وصول أول فوج من مغاربة أوكرانيا.
* قال بوتين في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني Olaf Scholz في موسكو: “هل نريد حربا أم لا؟ بالتأكيد لا.
من خلال المعلومات أعلاه فإن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية التقصيرية فيما سببته للمغاربة بأوكرانيا من أضرار مادية ومعنوية ودراسية.
بن الاتحاد السوفياتي سابقا
ربما قد تم إعطاء روسيا ضمانات غربية عن عدم إنضمام أوكرانيا إلى الناتو وبالتالي وضع بنيته التحتية العسكرية على الحدود الروسية ما كان ليعطي إمتياز للغرب..
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الدب حرك ٱساطيله و عرض عليهم عضلاته ووعدوه بما أراد . و هو للغرب الإبتعاد عن أوكرانيا لا يصح إلا التكنواوجيا المتقدمة و القوة . لكن الحرب الحقيقية ربما تأخدها الصين مع أمريكا على التايوان غي حين تخلفت أمريكا عن ريادة العالم إلا العالم الغربي طبعا .أما الباقي مشا عليها . . الصين في الطريق مع التحالف الدب الروسي
اول شيئ،لو كانت دولة عربية مسلمة،لرأيت أشللاءها تطير في السماء،ولا احد يولول عليها مثل اوكرانيا….تانيا،من الجهل،ان يظن احد اروسيا،تدخل حرب بهاته الطريقة،والعالم كله ينظر اليها وتعرف ما ينتظرها،تاريخها يحكي انها،تدخل خفية،تراقب الوضع طويلا،وتهجم عندما يكون الاخر مطمئن
…..اكثر من 3سنوات وهي تراقب الوضع في سوريا،واخدت الضوء الاخضر اللامباشر من الدول الامبريالية،فكشرت على انيابها،ولكن هي في الاصل جبانة..
الحرب على أوكرنيا لو وقعت لن تكون نزهة بالنسبة لروسيا كما يعتقد البعض و ربما أفضت إلى تفكك الإتحاد الروسي مثلما تفكك الإتحاد السوفياتي سابقا عندما غزا أفغانستان.
المغزى من ذالك ان روسيا تحقق مطالبها سواء بالقوة او الحوار, و استغلت الوضع لاستعراض عضلاتها على الغرب والعالم بالسياحة الفتاكة والمدمرة فلو اندلعت الحرب لن تبقى دولة اسمها أوكرانيا. ..
الروس توحشوا التبوريدة والحرب وبغاوا يخيلوا شوية ويقولوا للاخرين نحن هنا لي بغا لشرب الأسلحة مرحبا به هذا ما كان
اما الحرب : فهم احرسوا من ان اندلعت.
الحمد لله سارت الامور في الاتجاه المعاكس ونسال الله السلامة لكل الشعوب والحرب ليس من صالح اي بلد ونتمنى ان يعم السلم والأمان ..