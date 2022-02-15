صورة تعبيرية

باريس: عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها إشارة إيجابية

2022-02-15 / 4:08 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال أن بلاده تعتبر الأنباء حول بدء عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد انتهاء تدريبات إشارة إيجابية.

وقال أتال بعد جلسة مجلس الوزراء الفرنسي في قصر الأليزيه، اليوم الثلاثاء: “إذا تأكدت هذه المعلومات، فسيكون ذلك خبرا جيدا وإشارة إيجابية تعني تخفيف حدة التوتر، الأمر الذي دعونا إليه”.

وأضاف: “بالتالي، كنا على حق في دعوتنا إلى الحوار مع روسيا”، مذكرا بأن “الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار موسكو في الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”. وتابع: “تقدم ماكرون بمبادرة حول إجراء مثل هذا الحوار من أجل استقرار الوضع وتخفيف حدة التوتر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة

الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة

2022-02-15 / 3:35 مساءً
Photo of بالأرقام.. الفوارق بين القدرات و العتاد العسكري الروسي و الأوكراني

بالأرقام.. الفوارق بين القدرات و العتاد العسكري الروسي و…

2022-02-15 / 2:44 مساءً
Photo of روسيا تعلن بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية

روسيا تعلن بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية

2022-02-15 / 2:03 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي يصادق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 1,2 مليار دولار

البرلمان الأوروبي يصادق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 1,2…

2022-02-15 / 10:05 صباحًا
Photo of أمريكا: أوكرانيا سترحب بأي دعم تقدمه كوريا الجنوبية

أمريكا: أوكرانيا سترحب بأي دعم تقدمه كوريا الجنوبية

2022-02-15 / 9:09 صباحًا
Photo of باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا “هجوما عنيفا” على أوكرانيا

باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا “هجوما عنيفا” على…

2022-02-14 / 10:56 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: لا خطط لإجلاء موظفينا من أوكرانيا

الأمم المتحدة: لا خطط لإجلاء موظفينا من أوكرانيا

2022-02-14 / 9:22 مساءً
Photo of حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل

حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب…

2022-02-14 / 8:24 مساءً
Photo of بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات إلى إيطاليا

بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات…

2022-02-14 / 8:14 مساءً
Photo of واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم…

2022-02-14 / 8:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق