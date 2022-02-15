يهم ساكنة العدوتين.. انطلاق استغلال تمديد الخط2 يوم غد الأربعاء

هبة بريس

أعلنت شركة طراموي الرباط – سلا عن انطلاق استغلال تمديد الخط 2 بالرباط وسلا ابتداء من يوم غد الأربعاء 16 فبراير 2022 على الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن مشروع التنقل الرائد لطراموي الرباط – سلا، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار الرؤية النيرة للعاهل الملكي لفائدة عاصمة المملكة والتي تعطي الأولوية للمشاريع المستدامة التي تستجيب لتطلعات المواطنين.

وأبرزت أنه بفتح هذه التمديدات، ستتعزز شبكة الطراموي ب 7 كيلومترات و12 محطة إضافية. وسيمكن الخط 2 من ربط مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط وأحياء مولاي إسماعيل والقرية بسلا.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، ستبلغ شبكة طراموي الرباط – سلا 27 كيلومترا و43 محطة، مما سيمكن من نقل 40 ألف مسافر إضافي يوميا، ويرفع عدد المسافرين إلى 150 ألف يوميا.

ويأتي إطلاق تشغيل تمديد الخط 2 للطراموي بعد إتمام فترة من التجارب التقنية واختبار الانطلاق في فبراير 2022

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