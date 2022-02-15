مداهمة مصنع سري ضواحي البيضاء و إيقاف مروجي الخمور الممنوعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم برشيد و بالضبط سرية الكارة من توقيف شخصين تم ضبطهما خلال مداهمة مصنع سري بمدينة الكارة ضواحي الدار البيضاء.
و تلقت عناصر الدرك بسرية الكارة معلومات تفيد بوجود مصنع سري بالمنطقة يستعمل لصناعة ماء الحياة و تخزين بعض الخمور الممنوعة و غير المرخصة، حيث تم تجنيد دورية لمداهمة المكان و مباغثة المتواجدين به.
و جرى لحظة مداهمة المصنع اكتشاف كميات مهمة من “الماحيا” و بعض قنينات الخمر المهرب و غير المرخص، ليتم اقتياد الموقفين للتحقيق بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، فيما تم إغلاق المصنع السري و حجز المعدات المتواجدة به.
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