الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة
أفادت تقارير إعلامية بإرسال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعدد من البستانيين إلى ما يعرف بمعسكرات الأشغال الشاقة، وذلك لعدم نجاحهم في تهيئة أزهار قاموا بزراعتها لتتفتح في عيد ميلاد كيم جونغ إيل.
ووفق تقرير نشره موقع “تايمز ناو” نقلا عن “راديو آسيا الحرة”، فإن الزعيم كيم أرسل البستانيين لمعسكرات الأشغال الشاقة، لفشلهم في جعل زهور “كيمجونجيليا” تتفتح بعيد ميلاد زعيم البلاد الراحل كيم جونغ إيل والذي يصادف 16 فبراير.
ويعود فشل البستانيين في مهمتهم لصعوبات واجهتهم في الحصول على إمدادات ثابتة من الحطب، لتوفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة في البيوت الزجاجية حيث تزرع أزهار “كيمجونجيليا”.
وحكم على هان الذي كان مسؤولا عن البيت الزجاجي المخصص لزراعة زهور “كيمجونجيليا” بالعمل في معسكر للأشغال الشاقة مدة 6 شهور، ولم يكشف مصير باقي البستانيين الذين كانوا يعملون معه.
3 تعليقات
خنزير يحكم البلاد وما اكثرهم في عصرنا هذا
ان كان حقا فاعلم هذه البلاد يسييرها سائق بدون رخصة قيادة ولاتدريب ويشير بالبلاد إلى الهاوية.الموت بعزة خير من الحياة في مذلة ومهانة على الدوام.
الديكتاتورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
حسبي الله ونعم الوكيل