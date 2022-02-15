الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة

هبة بريس - وكالات

أفادت تقارير إعلامية بإرسال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعدد من البستانيين إلى ما يعرف بمعسكرات الأشغال الشاقة، وذلك لعدم نجاحهم في تهيئة أزهار قاموا بزراعتها لتتفتح في عيد ميلاد كيم جونغ إيل.

ووفق تقرير نشره موقع “تايمز ناو” نقلا عن “راديو آسيا الحرة”، فإن الزعيم كيم أرسل البستانيين لمعسكرات الأشغال الشاقة، لفشلهم في جعل زهور “كيمجونجيليا” تتفتح بعيد ميلاد زعيم البلاد الراحل كيم جونغ إيل والذي يصادف 16 فبراير.

ويعود فشل البستانيين في مهمتهم لصعوبات واجهتهم في الحصول على إمدادات ثابتة من الحطب، لتوفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة في البيوت الزجاجية حيث تزرع أزهار “كيمجونجيليا”.

وحكم على هان الذي كان مسؤولا عن البيت الزجاجي المخصص لزراعة زهور “كيمجونجيليا” بالعمل في معسكر للأشغال الشاقة مدة 6 شهور، ولم يكشف مصير باقي البستانيين الذين كانوا يعملون معه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0