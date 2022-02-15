الصحة: أزيد من 67% نسبة الملقحين بالجرعة الأولى

هبة بريس - الرباط

في جديد الحملة الوطنية للتلقيح، كشفت وزارة الصحة، أن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت 67,4 بالمائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 63,1 بالمائة.

ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 14,1 بالمائة، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وجددت الووارة، دعوتها الى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وتلقي الجرعة الثالثة المعززة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة.

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