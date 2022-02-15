أكادير : القنصلية الفرنسية تنقل خدمات طالبي التأشيرة الى البيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نقلت القنصلية الفرنسية باكادير، خدمات طالبي التأشيرة الى القنصلية بالدار البيضاء، بحسب بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه.

وأشار ذات البلاغ الى عموم المواطنين المغاربة او الاجانب المقيمين باكادير واقاليم الجنوب، التوجه او ربط الاتصال بمصالح القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء، من أجل الحصول على التأشيرات .

واعتبر عدد من المواطنين هذا الاجراء، بكونه سيزيد العبئ على طالبي التأشيرة الفرنسية، بسبب ضرورة الانتقال الى العاصمة الاقتصادية البيضاء وقنصليتها التي أصلا تكون أكثر إزدحاما من طرفي طالبي التأشيرة

ولم يعرف بعد كيف تم إتخاذ هذا الإجراء من طرف المصالح الدبلوماسية الفرنسية، حيث أن مواطنين من الجنوب المغربي، سيضطرون الى قطع أزيد من الف وستمائة كلمتر للحصول على التأشيرة .

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