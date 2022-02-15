كورونا المغرب
الصورة مركبة

“الصحة”: الحالة الوبائية انتقلت إلى المستوى البرتقالي وإصابات أوميكرون انخفضت

2022-02-15 / 1:29 مساءً
1
هبة بريس

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب انتقل من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بمتحور “أوميكرون” بنسبة 50 بالمائة على المستوى الوطني.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 14 فبراير 2022)، إن المغرب انتقل، وبعد خمسة أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور “أوميكرون”، إلى المستوى البرتقالي الذي يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري.

واعتبر المسؤول أن الانتقال إلى المستوى المنخفض أصبح قريبًا، لكن ذلك لا يعني، يشدد المتحدث، الانتقال إلى المستوى المنعدم من الانتشار، لأن الفيروس سيبقى وسيستمر، ولو بشكل ضعيف، مع احتمال الإصابة والوفاة به.

وحسب منظومة الرصد الجينومي، يوضح المرابط، فقد أصبح المتحور الجديد يشكل 100 بالمائة من الحالات الجديدة، فيما المتحور الفرعي السائد هو “BA.1″، مسجلا أن معدل إيجابية التحاليل الأسبوعي على المستوى الوطني انتقل من 14,9 بالمائة إلى 7 بالمائة في الأسبوع الأخير، وهو أقل معدل يتم تسجيله منذ ستة أسابيع.

أما على مستوى توالد الحالات، فأصبح يساوي 0,80 على الصعيد الوطني، وهو أقل من واحد في كل جهات المملكة التي دخلت جميعها في المرحلة التنازلية لانتشار الفيروس.

في باقي المؤشرات، وعلى مستوى الحالات الخطيرة والحرجة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد انخفض عددها للأسبوع الثاني على التوالي، وبلغت في الأسبوع الأخير 438 حالة جديدة (ناقص 29 بالمائة).

وبخصوص الوفيات، وبعد ذروة استمرت أسبوعين من 24 يناير الى 6 فبراير، فقد انخفض عددها بنسبة 18,6 بالمائة، لتسجل 188 حالة وفاة جديدة.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67,4 بالمائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 63,1 بالمائة. ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 14,1 بالمائة، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وجدد المرابط، بالمناسبة، دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وتلقي الجرعة الثالثة المعززة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مندوبية حقوق الإنسان” تعلن عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي

“مندوبية حقوق الإنسان” تعلن عن استراتيجيتها في مجال التدخل…

2022-02-15 / 6:38 مساءً
Photo of الوزير السابق محمد حدو الشيكر في ذمة الله

الوزير السابق محمد حدو الشيكر في ذمة الله

2022-02-15 / 6:15 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-15 / 5:43 مساءً
Photo of تقرير: تزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب

تقرير: تزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب

2022-02-15 / 5:34 مساءً
Photo of الCNSS يمدد عملية مراقبة حق الاستفادة من تعويضات “التمدرس”

الCNSS يمدد عملية مراقبة حق الاستفادة من تعويضات “التمدرس”

2022-02-15 / 5:14 مساءً
Photo of تسجيل 822 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 822 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-15 / 4:41 مساءً
Photo of يهم ساكنة العدوتين.. انطلاق استغلال تمديد الخط2 يوم غد الأربعاء

يهم ساكنة العدوتين.. انطلاق استغلال تمديد الخط2 يوم غد…

2022-02-15 / 3:53 مساءً
Photo of مداهمة مصنع سري ضواحي البيضاء و إيقاف مروجي الخمور الممنوعة

مداهمة مصنع سري ضواحي البيضاء و إيقاف مروجي الخمور…

2022-02-15 / 3:43 مساءً
Photo of مهنيو النقل يتراجعون عن قرار الزيادة في الأسعار

مهنيو النقل يتراجعون عن قرار الزيادة في الأسعار

2022-02-15 / 3:21 مساءً
Photo of في انتظار الاستماع لكافة الشهود والمصرحين.. محاكمة ماراطونية بطعم السرية لأساتذة كلية سطات

في انتظار الاستماع لكافة الشهود والمصرحين.. محاكمة ماراطونية بطعم…

2022-02-15 / 3:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق