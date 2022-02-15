على متنها 99 راكبا.. وصول طائرة تقل طلبة مغاربة بأوكرانيا

2022-02-15 / 12:44 مساءً
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هبة بريس

حطت صباح اليوم الثلاثاء بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي طائرة تقل 99 طالبا مغربيا يتابعون دراساتهم بأوكرانيا ، تم إجلاؤهم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأمنت طائرة تابعة لشركة “العربية للطيران” رحلة مباشرة بين عاصمة أوكرانيا كييف و مدينة طنجة، حيث أقلعت على الساعة 5:10 صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا من مطار كييف بوريسبيل، وحطت بمطار طنجة ابن بطوطة على الساعة 9:15 بتوقيت المغرب.

وكانت شركة “العربية للطيران ” قد أعلنت على حسابها بموقع تويتر، أمس الاثنين، عن تأمين رحلة إجلاء للمغاربة المقيمين في أوكرانيا تربط بين كييف وطنجة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستبرمج رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

وقد تم إخضاع العائدين على متن هذه الرحلة إلى فحوصات طبية بمطار طنجة ابن بطوطة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع البروتوكول الصحي المعمول به.

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‫2 تعليقات

  2. هؤلاء الطلبة هم سبب تخلف المغرب
    درسوا بالعربية والفرنسية طوال حياتهم وبعد ذلك يلجئون إلى أوكرانيا وروسيا ورومانيا لشراء الدبلومات والعودة إلى المغرب لاستنزاف جيوب المواطنين البسطاء بشواهد إن لم تكن مزورة فهي مشتراة بالمال ولا مستوى علمي لحاملها ففي أوكرانيا يدرسون باللغة الروسية (متى اتقن المغربي هذه اللغة اجتاز امتحانات الطب والصيدلة وووو؟؟؟؟)

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