وزارة الشباب والثقافة تفرض لباسا موحدا على موظفيها

2022-02-15 / 12:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أوصت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، موظفيها باعتماد لباس موحد، معتبرة أن هذا الجانب يعكس أهمية في تحسين صورة الإدارة واحترام أدوارها التمثيلية للدولة والمرفق العمومي.

وذكرت الوزارة في مذكرة لها، أنها لاحظت عدم عناية الموظفين بالهندام، سواء خلال ولوج مقرات العمل أو أثناء الاجتماعات الرسمية الداخلية أو الخارجية، على هامش استقبال ضيوف مغاربة أو أجانب.

ودعت الوزارة الى ضرورة الحرص على إرساء قواعد العناية بالهندام من طرف جميع الموظفين والموظفات، وذلك انسجاما مع ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي الهادف إلى حسن تمثيل الإدارة وتشبع الموظف بثقافة المرفق العمومي.

واقترحت الوزارة على موظفيها ارتداء بدلة كاملة وربطة عنق أو جلباب مغربي بالنسبة للموظفين، وبدلة أو جلباب مغربي بالنسبة للموظفات، وتعميم فحوى المذكرة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالتطبيق السليم لمقتضياتها.

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