“الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة أوكرانيا

2022-02-15 / 12:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض عدد من الطلبة المغاربة بدولة أوكرانيا، مغادرة البلاد، على خلفية التوترات الأخيرة القائمة بينها وبين دولة روسيا والحديث عن اندلاع حرب.

وأكد عدد من الطلبة المغاربة في حديث مع هبة بريس، أن الأوضاع بدولة أوكرانيا هادئة، لافتين أن “الحزب إعلامية فقط”، ورافضين العودة إلى المغرب.

وأضاف ذات الطلبة بالقول “لن ننقطع عن دراستنا ونترك مقاعدنا ونضحي بمستقبلنا بسبب حرب إعلامية”، لافتين أن المدراس والمعاهد التي يدرسون بها هددتهم بالطرد في حالة مغادرتهم.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية خصصت رحلات جوية لفائدة الطلاب والمغاربة المتواجدين بدولة أوكرانيا.

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تعليق واحد

  1. هؤلاء الطلبة يدرسون على حسابهم وبكلفون اباءهم تكلفة باهضة وهم يعيشون اليوم بين المطرقة والسندان لا بلاغات صريحة ولا ضمانات من الجامعات لضمان حقوق دراستهم .

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