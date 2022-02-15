“الحرب إعلامية ولن نضحي بمستقبلنا”.. طلبة مغاربة يرفضون مغادرة أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

رفض عدد من الطلبة المغاربة بدولة أوكرانيا، مغادرة البلاد، على خلفية التوترات الأخيرة القائمة بينها وبين دولة روسيا والحديث عن اندلاع حرب.

وأكد عدد من الطلبة المغاربة في حديث مع هبة بريس، أن الأوضاع بدولة أوكرانيا هادئة، لافتين أن “الحزب إعلامية فقط”، ورافضين العودة إلى المغرب.

وأضاف ذات الطلبة بالقول “لن ننقطع عن دراستنا ونترك مقاعدنا ونضحي بمستقبلنا بسبب حرب إعلامية”، لافتين أن المدراس والمعاهد التي يدرسون بها هددتهم بالطرد في حالة مغادرتهم.

هذا ويشار الى أن أول طيارة قادمة من أوكرانيا، حطت صباح يومه الثلاثاء، بمدينة طنجة وعلى متنها عدد من الطلبة والمغاربة المقيمين بدولة أوكرانيا.

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