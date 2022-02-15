السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
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السعودية توضح من أين يحرم “ضيوف الرحمن” لأداء الحج والعمرة

2022-02-15 / 11:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن “6 أماكن يحرم منها ضيوف الرحمن قبل بدء مناسك الحج والعمرة”.

وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت وزارة الحج والعمرة من أين يحرم “ضيوف الرحمن”، وجاءت الأماكن كالآتي: ”

– ميقات ذو الحليفة:
هو ميقات أهل المدينة المنورة، وكل من أتى عليها من غير أهلها، ويبعد عنها قرابة 18 كم، وعن مكة المكرمة قرابة 420 كم.

– ميقات الجحفة:
هو ميقات أهل الشام ومصر والسودان، وكل دول المغرب العربي، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 186 كم.

– ميقات قرن المنازل:
هو ميقات أهل نجد ودول الخليج العربي وما وراءهم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 74 كم تقريبًا.

-ميقات يلملم:
هو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، وسمي الميقات بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 130 كم.

– ميقات ذات عرق:
هو ميقات أهل العراق وما وراءها، ويبعد عن مكة المكرمة قرابة 110 كم.

– ميقات أهل مكة:
أهل مكة يحرمون من بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا إلا العمرة، فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه”.

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