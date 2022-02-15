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البيضاء.. إجهاض عملية لتهريب أزيد من 18 الف قرص طبي مخدر

2022-02-15 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية تهريب 18010 قرصا طبيا مخدرا وقرص إكستازي على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط الشاحنة مباشرة بعد وصولها إلى مدخل الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على ثمانية عشرة ألف قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” وعشر وحدات من مخدر الإكستازي، مخبأة بإحكام داخل قمرة القيادة، فضلا عن توقيف سائقها البالغ من العمر 42 سنة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية النوعية في سياق المجهودات الدؤوبة والمتواصلة التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل محاربة عمليات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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‫18 تعليقات

  4. يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا لمحاربة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم البشعة..

  6. كل من سولت له نفسه بالتجارة في المخدرات والمشروبات الكحولية التي تؤدي إلى التهلكة بحياتهم يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن المؤبد حتى يكون عبرة لغيره…

  8. يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية حتى تصل الى رئيس العصابة ومنبعه.

  10. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هذه الظاهرة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم البشعة التي تؤدي إلى الموت…

  11. يجب تحديد المكان الذي تم القبض على هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد..والبحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية…

  12. نتمناوا ان يجد حلا مناسبا لهذه الظاهرة اللاخلاقية التي حطمت صحة ابنائنا وشبابنا عقولهم.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..

  15. كثرت بكثرة هذه الظاهرة أمام أبواب المدارس العمومية ..لهذا على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات بالكاميرات لحماية صحة التلاميذ والتلميذات.

  16. المشكل الكبير هو قلة الأمن الوطني في بعض الأحياء الشعبية وبالاخص في مدينة الدارالبيضاء التي تعرف بكثرة هذه الظاهرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  17. يجب محاكمة هذآ السائق الشاحنة باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون درسا قاسيا له ولم يكرر بحمل مثل هذه الأقراص المهلوسة التي تسبب في ارتكاب الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين…

  18. يجب تطبيق احكام قاسية على تجار و مهربي حبوب الهلوسة تصل للاعدام حسب الكمية المحجوزة فهاؤلاء الاشخاص هم خطر على الوطن في جميع النواحي سواء الاجتماعية او الصحية او الاقتصادية و الامنية علما ان الجرائم في المغرب تمانون في المائة منها بسبب حبوب الهلوسة

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