رفع أسعار النقل بالطاكسيات يتحول لمشاحنات حادة بين المهنيين و الركاب

2022-02-15 / 10:48 صباحًا
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت مجموعة من تمثيليات مهنيي النقل يوم أمس على اتخاذ قرار مفاجئ يتمثل في رفع أسعار النقل بحوالي 20 في المئة و هي الزيادة التي برروها بارتفاع أسعار المحروقات.

هاته الزيادة انعكست صبيحة اليوم على سعر التنقل عبر طاكسيات الدار البيضاء بعدما قرر أصحابها منذ أولى ساعات اليوم فرض تعريفة جديدة وفقا للقرار السالف الذكر.

و وصلت الزيادة في بعض الخطوط لحوالي 14 درهم دفعة واحدة كما هو الحال مثلا لدى الطاكسيات الرابطة بين الدار البيضاء و خريبكة التي انتقلت من 70 درهم إلى 84 درهم.

و انتقل سعر التنقل بين الدار البيضاء و برشيد من 20 درهم إلى 24 درهم، بينما من الدار البيضاء لسطات أصبح 42 درهم بعدما كان في السابق 35 درهما.

هاته الزيادة فاجأت عددا من المواطنين من مستعملي وسائل النقل العمومي الذين لم يتقبلوا رفع أسعار التنقل خاصة الذين يداومون بشكل يومي على التنقل لوجهات مختلفة.

و شهدت هذا الصباح محطات تجمع الطاكسيات مشاحنات قوية بين مهنيي سيارات الأجرة و عدد من المواطنين الذين رفضوا دفع سعر أكبر من المتعارف عليه، فيما رفض بعض أصحاب الطاكسيات نقل الركاب الذين لم يمتثلوا لقرار الزيادة و هو ما كهرب الأجواء التي وصلت حد تبادل السب و الاتهامات باستغلال الفراغ القانوني و باستغلال المواطن البسيط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهنيو النقل يتراجعون عن قرار الزيادة في الأسعار

مهنيو النقل يتراجعون عن قرار الزيادة في الأسعار

2022-02-15 / 3:21 مساءً
Photo of في انتظار الاستماع لكافة الشهود والمصرحين.. محاكمة ماراطونية بطعم السرية لأساتذة كلية سطات

في انتظار الاستماع لكافة الشهود والمصرحين.. محاكمة ماراطونية بطعم…

2022-02-15 / 3:15 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 67% نسبة الملقحين بالجرعة الأولى

الصحة: أزيد من 67% نسبة الملقحين بالجرعة الأولى

2022-02-15 / 2:28 مساءً
Photo of أكادير : القنصلية الفرنسية تنقل خدمات طالبي التأشيرة الى البيضاء

أكادير : القنصلية الفرنسية تنقل خدمات طالبي التأشيرة الى…

2022-02-15 / 1:51 مساءً
Photo of “الصحة”: الحالة الوبائية انتقلت إلى المستوى البرتقالي وإصابات أوميكرون انخفضت

“الصحة”: الحالة الوبائية انتقلت إلى المستوى البرتقالي وإصابات أوميكرون…

2022-02-15 / 1:29 مساءً
Photo of على متنها 99 راكبا.. وصول طائرة تقل طلبة مغاربة بأوكرانيا

على متنها 99 راكبا.. وصول طائرة تقل طلبة مغاربة…

2022-02-15 / 12:44 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية يقترح وقف نشر أرقام المصابين بكوفيد يوميا

عضو باللجنة العلمية يقترح وقف نشر أرقام المصابين بكوفيد…

2022-02-15 / 12:34 مساءً
Photo of وزارة الشباب والثقافة تفرض لباسا موحدا على موظفيها

وزارة الشباب والثقافة تفرض لباسا موحدا على موظفيها

2022-02-15 / 12:27 مساءً
Photo of البيضاء.. إجهاض عملية لتهريب أزيد من 18 الف قرص طبي مخدر

البيضاء.. إجهاض عملية لتهريب أزيد من 18 الف قرص…

2022-02-15 / 11:31 صباحًا
Photo of توزيع قفف غذائية وأغطية على ساكنة منطقة نائية بإقليم أزيلال

توزيع قفف غذائية وأغطية على ساكنة منطقة نائية بإقليم…

2022-02-15 / 11:27 صباحًا

‫2 تعليقات

  2. حسبي الله ونعم الوكيل الى يوم الدين بدون عمل وبدون زواج من اين لي ثمن الزيادة عوض الزيادة تكلموا مع الساءقين الذين لا يريدون الاجر لصاحب طاكسي منذ 2012 والله شاهد على كلامي تدافعون عن الساءقين اما اصحاب طاكسيات لا احد يتكلم عن حقهم حسبي الله ونعم الوكيل الى يوم الدين في الظالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق