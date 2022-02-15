رفع أسعار النقل بالطاكسيات يتحول لمشاحنات حادة بين المهنيين و الركاب

2022-02-15 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت مجموعة من تمثيليات مهنيي النقل يوم أمس على اتخاذ قرار مفاجئ يتمثل في رفع أسعار النقل بحوالي 20 في المئة و هي الزيادة التي برروها بارتفاع أسعار المحروقات.

هاته الزيادة انعكست صبيحة اليوم على سعر التنقل عبر طاكسيات الدار البيضاء بعدما قرر أصحابها منذ أولى ساعات اليوم فرض تعريفة جديدة وفقا للقرار السالف الذكر.

و وصلت الزيادة في بعض الخطوط لحوالي 14 درهم دفعة واحدة كما هو الحال مثلا لدى الطاكسيات الرابطة بين الدار البيضاء و خريبكة التي انتقلت من 70 درهم إلى 84 درهم.

و انتقل سعر التنقل بين الدار البيضاء و برشيد من 20 درهم إلى 24 درهم، بينما من الدار البيضاء لسطات أصبح 42 درهم بعدما كان في السابق 35 درهما.

هاته الزيادة فاجأت عددا من المواطنين من مستعملي وسائل النقل العمومي الذين لم يتقبلوا رفع أسعار التنقل خاصة الذين يداومون بشكل يومي على التنقل لوجهات مختلفة.

و شهدت هذا الصباح محطات تجمع الطاكسيات مشاحنات قوية بين مهنيي سيارات الأجرة و عدد من المواطنين الذين رفضوا دفع سعر أكبر من المتعارف عليه، فيما رفض بعض أصحاب الطاكسيات نقل الركاب الذين لم يمتثلوا لقرار الزيادة و هو ما كهرب الأجواء التي وصلت حد تبادل السب و الاتهامات باستغلال الفراغ القانوني و باستغلال المواطن البسيط.

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‫2 تعليقات

  2. حسبي الله ونعم الوكيل الى يوم الدين بدون عمل وبدون زواج من اين لي ثمن الزيادة عوض الزيادة تكلموا مع الساءقين الذين لا يريدون الاجر لصاحب طاكسي منذ 2012 والله شاهد على كلامي تدافعون عن الساءقين اما اصحاب طاكسيات لا احد يتكلم عن حقهم حسبي الله ونعم الوكيل الى يوم الدين في الظالمين

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