بنك التمارين.. أستاذ مغربي يطلق مشروعا تربويا فريدا في الرياضيات المالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في بادرة فريدة من نوعها، أقدم أستاذ مغربي على إطلاق مشروع مبتكر يحمل عنوان “بنك التمارين” و هو عبارة عن منصة تتضمن عددا كبيرا من تمارين و حلول مادة الرياضيات المالية.

هاته المبادرة كان وراءها الأستاذ عبد الرزاق سرسوري، و هو أستاذ للرياضات بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث أطلق مؤخرا موقعا إلكترونيا تحت مسمى exobank.ma و هو عبارة عن بنك للتمارين في مادة الرياضيات المالية.

هذا المشروع وفق صاحبه يهدف إلى تعزيز الموارد الرقمية الموجهة للمتعلمين، و هو موقع تربوي محض، لا يهدف إلى الربح وليس له أي طابع تجاري.

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