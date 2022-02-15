عزيز أخنوش

“الأحرار” يعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب

2022-02-15 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك، حتى ينجح تنظيم المؤتمر باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب.

و صادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده عن بعد يومي 4 و5 مارس 2022.

وبهذه المناسبة، دعا المكتب كافة المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرين الإقليميين إلى الحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقا.

وطبقا للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، أعلن المكتب السياسي عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداء من تاريخ 17/02/2022 إلى غاية 03/03/ 2022.

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تعليق واحد

  1. أنا أود انتخابات مبكرة من أجل حكومة جديدة.

    لقد قهرني الغلاء الذي جاء به ثلاثي المال، و التقنوقراطية المنتخبة و الغير المنتخبة، و الأفكار المتحفية للثلاثينيات من القرن الماضي.

    إنجاز، لا مثيل له، حققه الثلاثي المذكور في ظرف 100 يوم فقط. فما أدراك بما سيأتي به في خمس سنوات (3خ365 = 1825 ؟!). إلاهي ”كم يخصك من استعفر الله يا البايت بلا عشا” ؟! يا رب، اسقينا بأمطار الخير و لا تتركنا نموت موتتين : موت العطش و موت المسغبة و الضور.

    خلاصة القول و المغزى من القصة :

    هذا ما جنيناه، يوم 8 شتنبر 2021، على أنفسنا و ما جناه علينا أحد. قتلنا المعارضة لتقتلنا الأغلبية الساحقة و القاهرة.

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