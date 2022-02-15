بعد قرار زيادة أسعار النقل.. الطاكسيات تفرض تسعيرة مختلفة في انتظار التوافق

2022-02-15 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

جدل كبير رافق إعلان الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط و كذا فيدرالية النقل واللوجستيك، عن زيادة على مستوى أسعار النقل بنسبة 20 في المائة.

هاته الزيادة الصاروخية التي أقرتها التمثيليات المهنية لأصحاب النقل في ظرفية حساسة تستدعي من الجميع تحمل روح المسؤولية و المواطنة، قسمت صبيحة اليوم أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية.

و شهدت محطات تجمع الطاكسيات البيضاء بالدار البيضاء اختلافا حادا في وجهات النظر بين سائقي سيارات الأجرة بعدما قرر بعضهم رفع التسعيرة تماشيا مع قرار التمثيلية المهنية و بين من قرر الاحتفاظ بالتسعيرة المعمول بها في انتظار اتضاح الرؤية.

و كمثال عن ذلك، قرر بعض من أصحاب الطاكسيات الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد فرض تسعيرة 24 درهم على الزبناء هذا الصباح عوض 20 درهم التي كان معمولا بها في السابق، بينما احتفظ آخرون بالتسعيرة العادية علما أنها أيضا شهدت ارتفاعا خلال فترة كورونا و انتقلت من 13 درهم إلى 15 درهم ثم إلى 20 درهم، لتصبح اليوم 24 درهما.

و رفض عدد كبير من مستعملي سيارات الأجرة هاته الزيادة التي اعتبروها غير مقبولة و تهدد السلم الاجتماعي و تضرب القدرة الشرائية للمواطنين المقهورين و البسطاء في ظل ارتفاع أسعار جميع المواد و الخدمات.

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