وفاة إدريس الخوري أحد أعمدة الادب المغربي عن عمر 82 سنة
توفي اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري ، أحد أعمدة الادب المغربي الراحل ” إدريس الخوري” عن عمر ناهز 82 سنة.
ويعتبر الراحل إدريس الخوري قاص وناثر وكاتب مقالة من الطراز الرفيع. تتميز كتاباته بنكهة خاصة، في توظيفها لأسلوب خاص وللغة رشيقة، على مستوى التعبير والسرد والتقاط التفاصيل وصوغ المفارقات الاجتماعية، هو الذي بدأ مساره الأدبي شاعرا، مثل صديقه الأديب الراحل محمد زفزاف، كان ذلك في مطلع الستينيات من القرن الماضي، غير أن الخوري سرعان ما طلق الشعر، كممارسة، وإن احتفظ بالكثير منه في كتاباته القصصية، ليعانق عوالم كتابة الخاطرة والقصة والنصوص والمفتوحة والمقالة إلى اليوم، إذ مازالت مقالاته تطل علينا من بعض المنابر الوطنية والعربية، في الوقت الذي عرفت فيه قصصه طريقها إلى سلسلة «الأعمال الكاملة»، نشرتها وزارة الثقافة المغربية في مجلدين كبيرين، مما يشي بحدوث تراكم لافت في مدونة الكتابة القصصية عند الخوري، كما هو الحال بالنسبة لمقالاته وكتاباته الأخرى المفتوحة.
ومن أشهر اقواله ” ما جدوى الكتابة لمجتمع لا يقرأ” .
الراحل من أبناء درب غلف بالبيضاء سنة 1940.
10 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إن لله وإن إليه راجعون..
البقاء لله وحده ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
فقدت الساحة الفنية الإبداع الأدبي الأمس الأديب؛ وعضو الإتحاد السيد إدريس الخوري..كان رجلاً ثقافيا بامتياز؛ رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون..
لقد أبرز في الإبداع الأدبي؛ كما اشتغل في مجال القصة والعديد من المميزات له ..رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
كان من أبرز الادبين؛ وكان عطاؤه في القصة وهو صاحب قصة (مدينة التراب.. ويوسف في بطن امه.)رحمه الله إن لله وإن إليه راجعون..
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون..ترك بصمة رائعة جدا في مجال القصة…
ترك حزنا عميقا في نفوس الادبين في هذآ المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
كل نفس ذائقه الموت.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه يآرب ولطفك به يآرب وتبته على السؤال نكير ومنكر يآرب وعزاؤنا واحد إن لله وإن إليه راجعون..
نرفع تعازينا الحارة الى أسرة الفقيد.. اللهم صبرهم .. إن لله وإن إليه راجعون.