وفاة إدريس الخوري أحد أعمدة الادب المغربي عن عمر 82 سنة

هبة بريس _ الرباط

توفي اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري ، أحد أعمدة الادب المغربي الراحل ” إدريس الخوري” عن عمر ناهز 82 سنة.

ويعتبر الراحل إدريس الخوري قاص وناثر وكاتب مقالة من الطراز الرفيع. تتميز كتاباته بنكهة خاصة، في توظيفها لأسلوب خاص وللغة رشيقة، على مستوى التعبير والسرد والتقاط التفاصيل وصوغ المفارقات الاجتماعية، هو الذي بدأ مساره الأدبي شاعرا، مثل صديقه الأديب الراحل محمد زفزاف، كان ذلك في مطلع الستينيات من القرن الماضي، غير أن الخوري سرعان ما طلق الشعر، كممارسة، وإن احتفظ بالكثير منه في كتاباته القصصية، ليعانق عوالم كتابة الخاطرة والقصة والنصوص والمفتوحة والمقالة إلى اليوم، إذ مازالت مقالاته تطل علينا من بعض المنابر الوطنية والعربية، في الوقت الذي عرفت فيه قصصه طريقها إلى سلسلة «الأعمال الكاملة»، نشرتها وزارة الثقافة المغربية في مجلدين كبيرين، مما يشي بحدوث تراكم لافت في مدونة الكتابة القصصية عند الخوري، كما هو الحال بالنسبة لمقالاته وكتاباته الأخرى المفتوحة.

ومن أشهر اقواله ” ما جدوى الكتابة لمجتمع لا يقرأ” .

الراحل من أبناء درب غلف بالبيضاء سنة 1940.

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