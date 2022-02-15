مهنيو النقل بالمغرب يعلنون عن زيادة في أسعار النقل بـ20%
هبة بريس _ الرباط
أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار المواصلات بنسبة 20%.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها ان، هذه الخطوة اتخدت بعد بارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن سعر الكازوال، تخطى بشكل كبير حاجز 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت به الحكومة السابقة كسقف أقصى.
ودعت الجمعية أعضائها إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20% لتعويض الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود، بعد أن ظلت دون أي ارتفاع منذ 2015
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3 تعليقات
بصاحتكم الى عاود نزل الثمن اكاد اجزم ان شاء الله انكم لن تنزلوه، لك الله ايها الشعب المسكين
المحروقات ارتفعت 10 في 100 و ارباب النقل يقررون زيادة 20 في المائة لمصاريف النقل …. الجشع يقتل
إرتفاع في أسعار يعني زيادة في الضغط ما يعني إقتراب الإنفجار .الدي سيأتي على الأخضر واليابس