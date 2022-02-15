مهنيو النقل بالمغرب يعلنون عن زيادة في أسعار النقل بـ20%

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار المواصلات بنسبة 20%.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها ان، هذه الخطوة اتخدت بعد بارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن سعر الكازوال، تخطى بشكل كبير حاجز 10 دراهم للتر الواحد، وهو السعر الذي وعدت به الحكومة السابقة كسقف أقصى.

ودعت الجمعية أعضائها إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20% لتعويض الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود، بعد أن ظلت دون أي ارتفاع منذ 2015

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