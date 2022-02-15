ارتفاع عائدات الجمارك ب20,7 في المائة خلال يناير الماضي

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 5,6 مليار درهم خلال شهر يناير 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20,7 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة السابقة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه العائدات، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، واسترداد الضرائب البالغة 3 ملايين درهم ، متم شهر يناير الماضي.

وفي التفاصيل، بلغ صافي إيرادات الرسوم الجمركية 906 مليون درهم، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع يناير 2021.

كما أشار المصدر إلى ارتفاع عائدات ضريبة القيمة المضافة على الواردات ب33,6 في المائة لتبلغ 3,5 مليار درهم، وارتفاع عائدات ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بـ64,9 في المائة، والمنتوجات الأخرى بـ27,6 في المائة. وبخصوص ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فقد بلغت ما يقارب 1,18 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,8 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند متم يناير 2021، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات ، واسترداد الضرائب البالغة 3 ملايين درهم .

أما بالنسبة للإيرادات الجمركية الخام، فقد بلغت 5,6 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بزيادة نسبتها 20,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند متم يناير 2021 .

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