انقطاع لحركة السير بمحور طرقي بين ميدلت والريش

2022-02-14 / 10:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا لمدة ثلاث ساعات ، بعد غد الأربعاء ، بمحور طرقي رابط بين ميدلت والريش، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن توقف حركة السير الذي يستمر من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا، سيهم المحور بالطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد (إقليم ميدلت).

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطـرق.

كما أوصى البلاغ بتتبع النشرات الإخبارية التي تعلنها الوزارة بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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