تارودانت : إصابة ستة تلاميذ في حادث إنقلاب سيارة نقل مدرسي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب ستة تلاميذ بجروح إستدعت نقلهم إلى المستشفى المحلي بأولاد التايمة لتلقي العلاجات، بعد انقلاب سيارة للنقل المدرسي كان على متنها 17 تلميذ على مستوى جماعة إسن إقليم تارودانت .

وقالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن من بين المصابين 4 تلميذات واثنان من التلاميذ .

الحادث استدعى حضور عناصر الوقاية المدنية و الدرك الملكي بسرعة الى عين المكان من أجل تقديم المساعدة للمصابين وفتح بحث في ملابسات الحادث .

وقال شهود عيان أن السرعة سائق سيارة النقل المدرسي، يرجح أن يكون سبب الحادث، اعتبارا أن حالتها الميكانيكية جيدة .

وقد خلف الحادث حالة من الرعب في صفوف أولياء التلاميذ المصابين، حيث توجه عدد منهم الى المستشفى المحلي للاطمئنان على الحالة الصحية لابنائهم

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