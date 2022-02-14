كبار المسؤولين يشرفون على افتتاح “لوغ ماروك” البولونية بالعيون

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أشرف والي جهة العيون الساقية الحمراء السيد بكرات عبد السلام، مرفوقا بسفير المملكة المغربية ببوراسو، السيد عبد الرحيم عثمون، ورؤساء المجالس المنتخبة، والسيد ريشارد فتوركوفسكي رئيس مجموعة لوغ البولونية، على حفل افتتاح مجموعة لوغ البولونية، التي تعد إحدى أبرز المصانع الأوروبية في مجال حلول الإضاءة الاحترافية، اليوم الاثنين بمدينة العيون جنوب المملكة، حيث قام الوفد بفتح فرعها المغربي الذي يحمل اسم “لوغ ماروك.

وأكد السيد ريشارد فتورکوفسكي، رئيس هذه المجموعة الإنتاجيةالبولونية في مجال الإضاءة، خلال مراسم افتتاح فرع المجموعة بعاصمة الصحراء المغربية، أن “افتتاح فرعنا في العيون يؤكد قناعتنا الراسخة بأن المغرب يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمجموعتنا.

وأشار إلى أن اختيار مجموعة (لوغ) الاستقرار بالمغرب يمكن تفسيره، على الخصوص، بـ”وضعه السياسي والاقتصادي المستقر، والجودة العالية لبنيته التحتية من مطارات وموانئ وطرق سيارة، وقوانينه الاستثمارية المحفزة، والعدد الكبير من المشاريع التي يمكنها استخدام منتجاتنا”.

وأضاف رئيس المجموعة البولونية أن “فرعنا المغربي في مدينة العيون سيتطور قريبا، في اتجاه السوق الإفريقية، لأننا نهدف إلى إقامة أنشطة تجارية في مجال حلول الإضاءة الإحترافية بتقنية (ليد) في المملكة والبلدان الإفريقية.

من جانبه، أكد سفير المغرب بوارسو، عبد الرحيم عثمون، أن افتتاح مجموعة (لوغ) لفرعها المغربي في مدينة العيون، يبرز الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية الدولية المباشرة في قطاعات منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.

وابرز السيد عثمون أن “قرار لوغ الاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، وتحديدا في العيون، يؤكد الثقة الواضحة للمجموعة البولونية في قدرات وقوة الاقتصاد المغربي الذي يتميز بانفتاحه المهم والاستراتيجي على مختلف الأسواق الإفريقية”.

وأشار ذات الدبلوماسي المغربي أن افتتاح فرع (لوغ) في العيون هو تجسيد عملي لفعالية الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مدير المركز الجهوي للاستثمار، محمد جعيفر، قال بدوره أن جهة العيون – الساقية الحمراء أضحت، في السنوات الأخيرة، وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2015.

وأكد المجلس الإداري لمجموعة (لوغ)، في إعلان خاص تم توقيعه في 21 يناير، عزمه الاستثمار في مجال إنتاج التجهيزات الكهربائية بالمغرب في إطار مشروع مشترك مع شريك محلي.

ويأتي اختيار المجموعة البولونية فتح فرع لها في العيون، بعد الزيارة التي قامت بها البعثة الإقتصادية البولونية للمملكة في شتنبر 2021، والتي أعربت خلالها عن اهتمامها الفعلي بالفرص الإستثمارية التي توفرها المملكة.

وكانت البعثة، التي نظمتها السفارة المغربية بوارسو، قد توجهت إلى كل من الدار البيضاء والعيون والداخلة، وهما مدينتان في الأقاليم الجنوبية تشهدان نموا اقتصاديا كبيرا وتوفران مؤهلات استثنائية للاستثمار الأجنبي.

وبتوفرها على أكثر من 30 سنة من التجربة والخبرة في مجال تخصصها، تعمل مجموعة (لوغ)، التي توظف أزيد من 600 شخص في بولونيا، في العديد من المدن الكبرى حول العالم مثل دبي وباريس ولندن.

كما يتواجد هذا الرائد الأوروبي لحلول الإضاءة الاحترافية في بلدان أمريكا الجنوبية، لاسيما في الأرجنتين والبرازيل.

وجرت مراسم افتتاح هذا الفرع بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة وكبار مسؤولي المجموعة البولونية.

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