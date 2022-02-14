قيادية بارزة تقدم استقالتها من “بيجيدي ” طنجة

هبة بريس _ طنجة

أعلنت“جميلة العماري” الأستاذة الجامعية بكلية الحقوق بطنجة، استقالتها من حزب العدالة والتنمية بعد مسار نضالي طويل تقلدت فيه مناصب ومهام قيادية عديدة .

ووضعت العماري استقالتها رسميا من جميع هياكل حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي لاتزال تمثل فيه “البيجيدي” بمقاطعة السواني ، الأمر الذي فتح المجال أمام تأويلات بخصوص دوافع الاستقالة وما اذا كانت العماري تنوي الالتحاق باحدى الهيئات السياسية أم أن القرار مرتبط باعتبارات شخصية .

وشغلت جميلة العماري عدة مناصب حيث سبق أن انتخبت عضوا بالمجلس الوطني للمصباح، كما شغلت منصب منسقة ماستر العقار والتنمية بكلية الحقوق، ومديرة لمديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي في عهد الوزير لحسن الداودي.

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