“البام” يجرّ العلوي للمساءلة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

2022-02-14 / 8:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جرت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بوزندوفة، وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي للبرلمان حيث وجهت سؤالا كتابيا ، حول الإجراءات المتخذة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة أثمنة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت بوزندوفة، ضمن سؤالها البرلماني، أن أسعار العديد من المواد الأساسية شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات في السوق الدولية”

وسجلت أن هذا الأمر “سينعكس من دون شك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ الصحية”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

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