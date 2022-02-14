سليمان الريسوني

القضاء يؤجل مجددا محاكمة الصحفي الريسوني

2022-02-14 / 8:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف الصحفي سليمان الريسوني إلى الأسبوع المقبل.

وشهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع الصحفي مرافعات لدحض التهم المنسوبة إلى الصحفي.

وأكد المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع، أن الخبرة لم تثبت أي أثر لأية مكالمات مسجلة بين المشتكي والمشتكى به، على الرغم من أن المطالب بالحق المدني يؤكد أن الصحفي وبعد واقعة الاعتداء ظل يتصل به.

ويعرف انه تم الحكم على سليمان الريسوني، ابتدائيا، بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما غاب عن جلسة النطق بالحكم، وعن مجموعة من جلسات محاكمته.

وكان الريسوني قد خاض إضرابا عن الطعام، دام أزيد من 100 يوم، احتجاجا على اعتقاله، واحتجاجا على رفض المحكمة طلبات دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت.

وجرى اعتقال سليمان، في 22 من ماي 2020، وقررت النيابة العامة ملاحقته بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بعدما تم الاستماع إلى المشتكي.

وظل الريسوني رهن الاعتقال، منذ ذلك الوقت، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن “محاكمته سياسية، وهدفها الانتقام من كتابته، وآرائه الصحافية”.

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