A Tunisian environmental activist chants slogans during a gathering outside the Italian Embassy in the capital Tunis on April 1, 2021, to demand the return of household waste illegally imported from Italy. - Tunisian customs officials last summer seized 282 containers that had been shipped from Italy in the guise of plastic scrap for industrial recycling. But the containers were found to contain household waste, which is barred from import under Tunisian law. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات إلى إيطاليا

2022-02-14 / 8:14 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة البيئة التونسية، الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية بشأن إعادة النفايات المنزلية الموردة من إيطاليا بشكل غيرقانوني، والتي وصلت محافظة سوسة شرقي تونس في 26 مايو 2020، وهي 7900 طن من النفايات موزعة على 282 حاوية، أرسلت إلى ميناء المحافظة .

وأثارت هذه القضية جدلًا وسعا في البلاد بعد تورط عدد من مسؤولي الدولة في تورديها، وفتح تحقيق قضائي بهذا الشأن تعلق بنحو 24 شخصا سهلوا دخول النفايات إلى تونس، من بينهم وزير البيئة وقتذاك وعدد من المسؤولين .

وأكدت وزارة البيئة في بيان أنه تم الاتفاق مع السلطات الإيطالية بإعادة تصدير 213 حاوية للنفايات بصفة آنية، واستكمال بقية الحاويات لاحقا .

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