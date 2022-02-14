بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات إلى إيطاليا

هبة بريس

أعلنت وزارة البيئة التونسية، الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية بشأن إعادة النفايات المنزلية الموردة من إيطاليا بشكل غيرقانوني، والتي وصلت محافظة سوسة شرقي تونس في 26 مايو 2020، وهي 7900 طن من النفايات موزعة على 282 حاوية، أرسلت إلى ميناء المحافظة .

وأثارت هذه القضية جدلًا وسعا في البلاد بعد تورط عدد من مسؤولي الدولة في تورديها، وفتح تحقيق قضائي بهذا الشأن تعلق بنحو 24 شخصا سهلوا دخول النفايات إلى تونس، من بينهم وزير البيئة وقتذاك وعدد من المسؤولين .

وأكدت وزارة البيئة في بيان أنه تم الاتفاق مع السلطات الإيطالية بإعادة تصدير 213 حاوية للنفايات بصفة آنية، واستكمال بقية الحاويات لاحقا .

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