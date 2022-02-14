واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

هبة بريس _ وكالات

أعادت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بمكافأة 10 ملايين دولار، خصصتها لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو فرقة اغتيالات حزب الله، الذي أدانته المحكمة الخاصة بلبنان بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وذكر حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة أن عياش العضو في فرقة الاغتيالات التي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد أدين عياش بالتورط في اغتيال الحريري في 2005.

وقال: “إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة”:

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