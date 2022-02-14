FILE PHOTO: A combination picture of Salim Jamil Ayyash, one of four men wanted for the assassination of Lebanon's former Prime Minister Rafik al-Hariri, is shown in this undated handout picture released at the Special Tribunal for Lebanon website July 29, 2011. The U.N.-backed Lebanon tribunal released on July 29, 2011, the names, photographs and details of four men wanted for the assassination of statesman Rafik al-Hariri in a bid to speed up their arrest. REUTERS/Special Tribunal for Lebanon/Handout (LEBANON - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS/File Photo

واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

2022-02-14 / 8:04 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعادت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بمكافأة 10 ملايين دولار، خصصتها لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو فرقة اغتيالات حزب الله، الذي أدانته المحكمة الخاصة بلبنان بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وذكر حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة أن عياش العضو في فرقة الاغتيالات التي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد أدين عياش بالتورط في اغتيال الحريري في 2005.

وقال: “إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة”:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل

حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب…

2022-02-14 / 8:24 مساءً
Photo of بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات إلى إيطاليا

بعد 19 شهرا.. تونس تعيد 8 آلاف طن نفايات…

2022-02-14 / 8:14 مساءً
Photo of ألمانيا: قتيل وجرحى إثر اصطدام قطارين للركاب في ميونيخ

ألمانيا: قتيل وجرحى إثر اصطدام قطارين للركاب في ميونيخ

2022-02-14 / 7:15 مساءً
Photo of لافروف: ردّنا جاهز لـ”الناتو” وواشنطن في 10 صفحات

لافروف: ردّنا جاهز لـ”الناتو” وواشنطن في 10 صفحات

2022-02-14 / 5:28 مساءً
Photo of موريتانيا… انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار

موريتانيا… انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام…

2022-02-14 / 4:26 مساءً
Photo of وزير الدفاع الروسي: النشاط العسكري الأمريكي في الشرق غير مفهوم

وزير الدفاع الروسي: النشاط العسكري الأمريكي في الشرق غير…

2022-02-14 / 3:02 مساءً
Photo of لافروف: رد الاتحاد الأوروبي والناتو على المطالب الروسية “لم يكن مرضياً”

لافروف: رد الاتحاد الأوروبي والناتو على المطالب الروسية “لم…

2022-02-14 / 2:31 مساءً
Photo of بوتين: تمدد الناتو شرقا عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا

بوتين: تمدد الناتو شرقا عملية لا نهاية لها وخطيرة…

2022-02-14 / 2:22 مساءً
Photo of فرنسا.. قتلى في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال

فرنسا.. قتلى في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه…

2022-02-14 / 12:58 مساءً
Photo of موريتانيا.. اكتشاف إصابتين بفيروس حمى “القرم الكونغو النزفية”

موريتانيا.. اكتشاف إصابتين بفيروس حمى “القرم الكونغو النزفية”

2022-02-14 / 11:08 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق