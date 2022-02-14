البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 120 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2022-02-14 / 7:07 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت خلال نهاية الأسبوع الأخير ( 13/12 فبراير)، المساعدة لـ120 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 21 إمرأة وطفلين، واجهوا ظروفا صعبة على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء يؤجل مجددا محاكمة الصحفي الريسوني

القضاء يؤجل مجددا محاكمة الصحفي الريسوني

2022-02-14 / 8:41 مساءً
Photo of ” نقابيو الماء ” يرفضون إجبارية تلقيح الموظفين

” نقابيو الماء ” يرفضون إجبارية تلقيح الموظفين

2022-02-14 / 6:58 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.1 ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.1 ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-14 / 5:46 مساءً
Photo of الإبراهيمي: “جميع وفيات كوفيد حاليا لأشخاص فوق الستين قرروا عدم التلقيح”

الإبراهيمي: “جميع وفيات كوفيد حاليا لأشخاص فوق الستين قرروا…

2022-02-14 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 369 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 369 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-14 / 5:04 مساءً
Photo of صرخة أم هاجمها ابنها المختل عقلي بالسلاح الأبيض.. مشيت عند القايدة مدارت معايا حتى حل “فيديو”

صرخة أم هاجمها ابنها المختل عقلي بالسلاح الأبيض.. مشيت…

2022-02-14 / 4:33 مساءً
Photo of سلطات المحمدية تهدم مساكن عشوائية و غاضبون يرسلون عون سلطة للمستعجلات

سلطات المحمدية تهدم مساكن عشوائية و غاضبون يرسلون عون…

2022-02-14 / 4:09 مساءً
Photo of طنجة. فيدراية تعاونيات فرز وتثمين النفايات تدعو الشركة المفوض لها تدبير مركز طمر المنزلة لتطبيق دفتر التحملات

طنجة. فيدراية تعاونيات فرز وتثمين النفايات تدعو الشركة المفوض…

2022-02-14 / 3:41 مساءً
Photo of في اليوم العالمي للإذاعة.. تقريب طلبة علوم الاتصال ب”UIR” من أثير إذاعة الشباب

في اليوم العالمي للإذاعة.. تقريب طلبة علوم الاتصال ب”UIR”…

2022-02-14 / 2:54 مساءً
Photo of “الأحرار” ينوه بفتح الأجواء وبرنامج دعم القطاع السياحي

“الأحرار” ينوه بفتح الأجواء وبرنامج دعم القطاع السياحي

2022-02-14 / 2:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق