البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 120 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت خلال نهاية الأسبوع الأخير ( 13/12 فبراير)، المساعدة لـ120 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 21 إمرأة وطفلين، واجهوا ظروفا صعبة على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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