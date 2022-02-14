” نقابيو الماء ” يرفضون إجبارية تلقيح الموظفين

2022-02-14 / 6:58 مساءً
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اعلن التنسيق النقابي الخماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اسنكاره لغياب أي تواصل تشاوري مع النقابات في القرار الذي اتخذته الإدارة العامة القاضي بإلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم بناء على قرار الحكومة الحالية.

وندّد التنسيق بما أسماه “المقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها الإدارة العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل إقناع المستخدمين لأخذ اللقاح، منبّها الإدارة العامة إلى عدم قانونية ودستورية هذا الإجراء التعسفي واللامسؤول”.

وأكد التنسيق، رفضه القاطع المساس بحرية المستخدمين في تلقي اللقاح من عدمه أو إجبارية الأدلاء بجواز التلقيح، مؤكدا “وقوف التنسيقية الوطنية إلى جانب المستخدمين الذين قد يتعرضون للتعسف أو الترهيب من طرف الإدارة العامة جراء هذا القرار عبر كل الوسائل النضالية المخولة قانونا”

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