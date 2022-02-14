خبير : صناعة طائرات “الدرون” مع دولة إسرائيل توفر للمغرب الحماية الدفاعية

2022-02-14 / 6:38 مساءً
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أكد خبراء أمنيون مغربيون أن الرباط تعمل على تحديث منظومتها الدفاعية بشكل كبير من خلال صفقات التسليح مع إسرائيل أو دول أخرى، بما يتماشى مع متطلباتها.

وفي الإطار قال الخبير الأمني المغربي محمد أكضيض، إن المعلومات المرتبطة بصفقة توريد صواريخ مضادة للصواريخ بقيمة نصف مليار دولار من إسرائيل يتعلق بتحديث ترسانة المغرب الدفاعية على الرغم من عدم تأكيد الأمر بشكل رسمي.

وأضاف أن اتفاقية صناعة طائرات “الدرون” مع دولة إسرائيل توفر للمغرب حماية دفاعية، إلا انها ليست بديلة لصفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح أن هناك صفقات أخرى منها توريد طائرات “درون” تركية، ومركبات مدرعة أوكرانية، إضافة إلى صفقات سلاح مع فرنسا. والفرقاطات البحرية الإسبانية قبل توتر العلاقات الإسبانية مع المغرب

ويرى أن المغرب يعمل على تجديد ترسانة سلاحه الدفاعي، وأنها خطوات ضرورية لكل الجيوش، متى دعت ضرورة التحديث، في حين أن المغرب اتجه إلى هذه الاستراتيجية دون النظر إلى أي تهديدات محيطة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي مصدر التسليح الأول للمغرب، وأن فرنسا تحل في المرتبة الثانية مع الأخذ في الاعتبار بعض دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وبحسب الخبير الأمني، فإن العلاقات التي أعيدت بين المغرب وإسرائيل مكنت المغرب من صناعة عسكرية إسرائيلية في المغرب خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها أصبحت مصدرا لتكنولوجيا السلاح العالية.- يقول محمد اكضيض لسبونتيك ”

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تعليق واحد

  1. إسرائيل ستكون سببا في خراب المغرب ، بدأ الخراب بتوقف المطر ،ومازال الآتي اسوأ .
    حذرنا الله من اتخاذ اليهود والنصارى اولياء ،ومع ذلك

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