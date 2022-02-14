“بيزنيزإنسايدر” ..المغرب ضمن أفضل 10 بلدان إفريقية للاستثمار

2022-02-14 / 6:11 مساءً
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صنف المغرب ضمن 10 بلدان في قارة إفريقيا الأفضل للاستثمار فيها خلال العام الجاري 2022 وذلك راجع للنمو الإقتصادي ولامتلاك البلاد على ناتج محلي إجمالي بناء على إحصائيات “Statista”.

واوردت مجلة “بيزنيزإنسايدر” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، عبر فرعها الإفريقي، ان الرباط حلت في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف البلدان الإفريقية العشرة، باعتبارالمغرب خامس أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 124 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021.

وسجلت المجلة أن هناك مؤشرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية سيرتفع إلى 3,2 بالمائة خلال العام الجاري، أي سنة 2022، إضافة إلى أن اقتصاد البلاد ليبرالي، مدفوع بقوانين العرض والطلب.

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