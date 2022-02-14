أزمة صحية تدخل الفنان فؤاد سعد إلى المستشفى العسكري بالرباط

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصيب الفنان المغربي فؤاد سعد بوعكة صحية على مستوى القلب، أدخل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط.

و كشف أحد أصدقاء الفنان المغربي عبر حائطه الفايسبوكي، -كشف- عن تفاصيل المرض و كذا وضعه الصحي الحالي قائلا :”ممثلنا المحبوب فؤاد سعد في وضع صحي مقلق، دعواتنا للفنان المسرحي السي فؤاد سعد بالعافية والشفاء العاجل”.

و واصل قائلا :” فهو بكل صراحة يتموقع في عنق الزجاجة على مستوى مسالك القلب ، مما يستوجب نقله بكيفية إستعجالية للمستشفى العسكري بالرباط العاصمة وطبعا تحت الرعاية السامية الملكية التي ستبقى دائما الوعاء والصحن السخي لمثل الحالات الإنسانية هاته”.

و الجدير بالذكر أن الفنان فؤاد سعد، شارك مؤخرا في مسلسل “صورتك بين عينيا” للمخرج سعيد خلاف، الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب كل من ماجدولين الإدريسي، نعيمة إلياس و آخرون.

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