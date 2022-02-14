موريتانيا… انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار

2022-02-14 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة تابعة للحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه.

ونقل موقع “الأخبار” عن بيان لشركة “معادن موريتانيا”، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.

وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة “أصبيبرات” قادت فجر اليوم إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين.

وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.

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