موريتانيا… انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام أسفل بئر منهار
هبة بريس - وكالات
أعلنت شركة تابعة للحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه.
ونقل موقع “الأخبار” عن بيان لشركة “معادن موريتانيا”، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.
وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة “أصبيبرات” قادت فجر اليوم إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين.
وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.
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