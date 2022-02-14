سلطات المحمدية تهدم مساكن عشوائية و غاضبون يرسلون عون سلطة للمستعجلات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات المحمدية حملة قوية على أصحاب البراريك و الأكواخ العشوائية بعدد من المناطق التابعة لنفوذها، حيث تم تسخير مجموعة من الآليات لغرض هدم المنازل المبنية بطرق غير قانونية.

و جندت السلطات خلال هاته الحملة عددا من أعوان السلطة مدعمين بعناصر القوة العمومية التي حرصت على تأمين أماكن الهدم خاصة في ظل التفاعل و الغضب الذي قوبلت به عملية الهدم من طرف قاطني الأحياء العشوائية موضوع عملية الهدم.

هذا الغضب تسبب في إصابة عون سلطة بجماعة بني خلف على مستوى الرأس بحجر طائش من مجهول كرد فعل على مساهمته في عملية الهدم، مما استدعى نقله على وجه السرعة للمستعجلات بالدار البيضاء.

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